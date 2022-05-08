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日本東大生成合格力士 創相撲界首例

2022/5/8 12:49（5/8 13:25 更新）
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24歲的日本東京大學學生須山穗嵩通過新弟子檢查，成為日本相撲界第一位「東大力士」。（共同社）
24歲的日本東京大學學生須山穗嵩通過新弟子檢查，成為日本相撲界第一位「東大力士」。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）今年24歲的日本東京大學大四學生須山穗嵩，通過日本相撲協會4月15日舉行的「新弟子檢查」，順利成為大相撲力士，也是日本相撲界第一位「東大力士」。

日本放送協會（NHK）報導，日本相撲協會在「5月場所」（通稱夏場所）首日的今天，公布4月15日舉行的「新弟子檢查」合格名單，共有8人合格，包括首位出身東京大學成為合格力士的須山穗嵩。

須山是埼玉縣富士見野市人，就讀東大開始從事相撲運動，曾擔任相撲隊隊長。

大相撲的「新弟子檢查」主要是針對有意成為大相撲力士者進行入門體檢，必須符合身高167公分以上、體重67公斤以上的標準，並接受相關健康檢查；須山以身高180公分、體重104公斤達標。

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須山目前屬於「木瀨部屋」（部屋意為培訓相撲力士的組織），預計將在夏場所第3天舉行、由新弟子進行的「前相撲」，首度踏上「土俵」（相撲比賽場地）正式出道。

報知體育報導，須山畢業於埼玉市立浦和高校，目前仍是東京大學文學部人文學科哲學專修課程的大四生。由於今年9月將滿25歲、超過新弟子檢查的年齡上限，所以決心趕在9月前加入相撲界。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110508

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