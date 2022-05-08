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世界田總洲際巡迴賽東京站 陳奎儒摘銀陳傑奪銅

2022/5/8 16:08（5/8 17:47 更新）
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「台灣欄神」陳奎儒8日在世界田總洲際巡迴賽東京站110公尺跨欄決賽飆出本季最佳13秒49摘銀。（中央社檔案照片）
「台灣欄神」陳奎儒8日在世界田總洲際巡迴賽東京站110公尺跨欄決賽飆出本季最佳13秒49摘銀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣選手今天在世界田總洲際巡迴賽東京站接連傳出捷報，「跨欄王子」陳傑在400公尺跨欄決賽以49秒39奪銅，「台灣欄神」陳奎儒在110公尺跨欄決賽飆出本季最佳13秒49摘銀。

世界田總洲際巡迴賽東京站今天在國立競技場舉行，台灣選手包括「台灣最速男」楊俊瀚、陳傑、陳奎儒等人都有參賽。

陳傑5月1日在日本木南道孝田徑挑戰賽男子400公尺跨欄以49秒31奪銀，繳出個人近3年最佳成績，今天在世界田總洲際巡迴賽東京站雖未再推進成績，但仍以49秒39收下銅牌，也是在滿30歲這一天，給自己最棒的生日禮物。

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陳奎儒隨後在男子110公尺跨欄決賽登場，以13秒49搶下銀牌，不但締造個人本季最佳成績，且連2週賽事都有銀牌入袋，而成績更優於上週在日本木南道孝田徑挑戰賽13秒51。

另外，楊俊瀚先前4月底在日本廣島舉行的織田幹雄紀念賽，受天候不佳影響，未能發揮水準，男子100公尺預賽以11秒09的成績，無緣晉級，今天再戰世界田總洲際巡迴賽東京站，預賽以10秒40，排名分組第6，無緣決賽。（編輯：張雅淨）1110508

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