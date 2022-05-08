郭婞淳全大運轉換角色 嘆當教練不容易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「舉重女神」郭婞淳8日在全大運場邊現身，首度持教練證參加全大運，除了得掌握選手情況，還需隨時注意場上狀況，讓她大嘆，當教練真的不容易。中央社記者黃巧雯攝 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）有別於過去在場上舉起槓鈴，「舉重女神」郭婞淳今天首度持教練證參加全大運，除了得掌握選手情況，還需隨時注意場上狀況，讓她大嘆，當教練真的不容易。

由國立體大舉辦的111年全國大專校院運動會今天展開舉重項目賽事，28歲的郭婞淳去年在東京奧運59公斤量級摘金，過去更多次在全大運斬獲金牌，今天在全大運場邊現身，她的身上更多了一張教練證。

代表輔仁大學出賽的謝佳晏過去曾擔任郭婞淳陪練員，今天在女子舉重59公斤級，以抓舉80公斤、挺舉98公斤、總和178公斤拿下銅牌。

郭婞淳這次以不同身分參與全大運，她直呼，儘管之前有類似經驗，「但這次是第一次拿到教練證」，儘管過程中有學姐協助，但還是會緊張。

郭婞淳儘管身經百戰，但她認為，當教練所要面對的情況不一樣，「當選手你要知道自己狀況，當教練必須去了解選手狀況，當教練真的不容易，要注意的眉角真的太多了」。

有了當教練經驗，更加深郭婞淳對教練林敬能的敬佩，她透露，一直都很信任教練，因為教練對場上重量數字的掌握總是快、狠、準。

面對9月杭州亞運延期， 郭婞淳早已有心理準備，她認為，剛好可以讓左腿傷勢有多一點時間恢復，接下來除了將按照原先計畫訓練外，也會評估是否投入國內賽事，目標鎖定年底世錦賽。

除了選手、教練角色外，郭婞淳明天也將以「作者」身分出席「郭婞淳：舉重若輕的婞念」新書發表會，也是她所出版的第一本書，讓她相當緊張，直呼「不知道當天要說什麼」。

郭婞淳回憶起新書出版前，來回看了3、4遍書中內容，她透露，「第一次看的時候，又哭又笑，但接下來幾次也是一樣的情緒，收到實體書時，更是感動到說不話出來」。（編輯：張雅淨）1110508