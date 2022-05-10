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富邦悍將投手江少慶快篩陽性 等待PCR結果

2022/5/10 14:46（5/10 15:12 更新）
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富邦悍將投手江少慶10日快篩陽性，目前在等待PCR結果。（中央社檔案照片）
富邦悍將投手江少慶10日快篩陽性，目前在等待PCR結果。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊投手江少慶今天表示，昨天開始有些輕微症狀，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，目前在等待核酸檢測（PCR）結果。

江少慶在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，7日球隊放假，他回花蓮縣陪家人，隔天家人通知快篩陽性，他馬上依球隊指示開始隔離，今天已好多了，但整天關在家，不能跟著球隊訓練，讓他有點心急。

他說，疫情已影響生活太久，尤其第一線醫護、防疫人員非常辛苦，希望大家一起努力，確實做好個人防護並留意身體狀況，輕症及密切接觸者都按現行政策做好隔離，保留醫療量能給真正需要的人，讓台灣盡快走過這難關。

江少慶表示，會按政府規定做好隔離及後續自主健康管理，盡可能在家維持訓練，努力調整，盡快回到球場。

悍將球團說，為保護球團其他人員，已先安排球員自主隔離、昨天未參與球隊行程，球團除依聯盟規定通報，昨天賽前也安排前幾日與這名球員有接觸者快篩，都是陰性，將持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩，遵守聯盟相關規定辦理。（編輯：李明宗）1110510

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