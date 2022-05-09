中職味全龍隊賽程11日起復賽 首戰與桃猿交手

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，總計有7場比賽延賽，聯盟今天公告，經過聯盟和球團整體綜合評估，已達復賽條件，11日起味全龍與樂天桃猿比賽就可以復賽。

中華職棒味全龍隊從4月27日起陸續有隊職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性及PCR確診，截至5月4日統計，確診球員總計18人，大部分無症狀、輕症，另有6人列密切居隔，隔離人數總計24名球員，後又新增1人確診。

味全龍隊4月27日比賽緊急延賽，5月1日起至5月8日比賽全部延賽，期間總計7場賽事受到影響，味全龍隊今、明2天沒有表定賽程，11日起將作客桃園棒球場與樂天桃猿隊打3連戰，接著到台南棒球場與統一獅隊交手。

中華職棒今天公告，本週味全首場比賽11日客場與樂天桃猿隊交手，經聯盟與味全球團依防疫計畫整體綜合評估，已達可復賽條件，本週起聯盟例行賽味全龍賽程正常進行。

同時公布補賽日程，味全龍隊4月27日與中信兄弟比賽於5月16日在澄清湖棒球場補賽，5月5日與中信兄弟比賽，於6月20日在澄清湖棒球場補賽，5月8日與富邦悍將比賽在7月3日於天母棒球場補賽，另外受影響的4場比賽將再另行公告補賽時程。（編輯：黃世雅）1110509