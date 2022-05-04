味全龍確診球員增為18人 大部分無症狀、輕症

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中華職棒味全龍隊4日更新球隊疫情狀況，確診人數再新增3人，已18名球員確診。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒味全龍隊本週賽事都延期，今天更新球隊疫情狀況，確診人數再新增3人，已達到18名球員確診，加上密切居隔者，目前隔離人數達24人，一軍成員幾乎都被波及。

稍早中華職棒宣布，味全龍隊目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數達15人、快篩陽性1人、密切接觸者6人，合計居隔人數達22人，估計5月8日解隔離人數難達復賽條件（隔離人數14人以下），原訂5月7日、8日例行賽編號第58場、第60場天母球場味全龍主場賽事延賽。

不過味全龍隊隨後更新最新狀況，截至今天中午為止，本土球員確診增加3人、達18人，無新增快篩陽性，6人列密切居隔，隔離人數總計24名球員，其餘本土球員進入自主管理第2天。

球團表示，味全龍隊的球員們目前健康狀況良好，部分確診者目前無症狀，其餘有輕微症狀如流鼻涕、鼻塞等。在醫療單位進駐協助後，提升PCR採檢速度和人員照護。

味全龍在4月27日公布有隊職員快篩陽性，當天緊急延賽，不過4月28日、29日的賽事照常進行，直到30日宣布有4名確診者、4名快篩陽性，隔離球員人數達到16人，超過聯盟標準14人，因此隔天在桃園的賽事延賽，且確診人數不斷擴大，這星期的賽事已全部延賽。（編輯：張雅淨）1110504