味全龍15球員確診 5/8前全延賽

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職味全龍隊因為已有15名球員確診，聯盟今天宣布，評估在8日前解隔離人數難達復賽條件，7日、8日原定在天母球場的賽事也延期，本週味全的賽事全部延賽。

味全在4月27日公布有隊職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，當天緊急延賽，不過4月28日、29日的賽事照常進行。隨後味全龍確診與快篩陽性的球員持續擴大，1日在桃園、以及3至5日在澄清湖的賽事都已經延賽。

中職今天發布訊息表示，因味全龍隊近日球員確診人數持續增加，目前確診人數達15人、快篩陽1人、密切接觸者6人，合計居隔人數達22人，估計5月8日解隔離人數難達復賽條件（隔離人數14人以下），為使味全龍隊儘速恢復正常出賽，聯盟宣布原訂5月7日、8日例行賽編號第58場、第60場天母球場味全龍主場賽事延賽。

另外，中職也宣布，原訂4月27日在天母球場中信兄弟對味全的例行賽，公告補賽日期為5月16日星期一於澄清湖球場進行。（編輯：吳協昌）1110504