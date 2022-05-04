更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
首頁 / 運動
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包22/266

味全龍15球員確診 5/8前全延賽

2022/5/4 14:27（5/4 15:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職味全龍隊已有15名球員確診，本週味全的賽事全部延賽。（中央社檔案照片）
中職味全龍隊已有15名球員確診，本週味全的賽事全部延賽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職味全龍隊因為已有15名球員確診，聯盟今天宣布，評估在8日前解隔離人數難達復賽條件，7日、8日原定在天母球場的賽事也延期，本週味全的賽事全部延賽。

味全在4月27日公布有隊職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，當天緊急延賽，不過4月28日、29日的賽事照常進行。隨後味全龍確診與快篩陽性的球員持續擴大，1日在桃園、以及3至5日在澄清湖的賽事都已經延賽。

中職今天發布訊息表示，因味全龍隊近日球員確診人數持續增加，目前確診人數達15人、快篩陽1人、密切接觸者6人，合計居隔人數達22人，估計5月8日解隔離人數難達復賽條件（隔離人數14人以下），為使味全龍隊儘速恢復正常出賽，聯盟宣布原訂5月7日、8日例行賽編號第58場、第60場天母球場味全龍主場賽事延賽。

另外，中職也宣布，原訂4月27日在天母球場中信兄弟對味全的例行賽，公告補賽日期為5月16日星期一於澄清湖球場進行。（編輯：吳協昌）1110504

延伸閱讀
泰迪投8.1局無失分兄弟3連勝 悍將僅敲1安亞運棒球集訓泡泡模式 預計與中職二軍打6戰居家隔離、檢疫快篩陽性視同確診 陳時中：5月中可能上路PCR陽性沒收到疫調簡訊？健保快易通APP也能填中職增設疫情隔離名單 郭天信等3人無法出賽味全龍6隊職員快篩陽性 天母27日賽事延期味全新秀曹祐齊盼加練球種 爸爸曹竣崵：不用急著上一軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀