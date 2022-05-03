味全龍15球員染疫 中職裁判1確診1快篩陽

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊3至5日的澄清湖賽事已延賽，不過COVID-19疫情持續擴大，今天球團宣布已有15名本土球員確診，並新增1名快篩陽性；另外中職裁判有1人確診、1名快篩陽性。

味全最早在4月27日公布有隊職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，隔天自行匡列11人，因為在中職規定的14人標準之下，正常進行了2場賽事。不過味全在4月30日公布居家隔離球員達16人，其中有4名確診者、4名快篩陽性、8名密切接觸者；隔天再公布其中1名密切接觸者陰轉陽。

味全今天宣布，本土球員已有15人確診，新增快篩陽性1人，6人列密切居隔，部分確診者無症狀，少數有流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀。球團指出，除依防疫單位規定辦理一人一室，也邀請醫療團隊進駐協助，為早日控制疫情，即日起也要求其他本土球員加強健康照護，連續3日快篩陰性才開始自主訓練。

雖然味全在4月27日就公布有6名隊職員快篩陽性，但在28日至30日中午前在聯盟詢問下仍遲遲未公布PCR結果，聯盟多次追蹤仍有資訊落差，引發味全球團是否隱瞞的疑慮，聯盟也表示要深入調查。相較之下，中職昨天公布有裁判快篩陽性，今天PCR結果就已出爐。

不過味全今天發聲明表示，球團自疫情發生來，一路依中職與防疫衛生單位指引加強防疫，仍無法抵擋病毒侵襲與傳播速度，自4月27日球員出現快篩陽性後，均遵循防疫規範與聯盟公布之應對措施，無隱瞞疫情之必要與情事。除了每天固定通報聯盟，有特殊狀況也會隨時向聯盟更新資訊，避免資訊落差。

另外中職裁判的疫情狀況，中職今天發布訊息表示，昨天快篩陽性的裁判A，今天PCR結果為陽性，正進行居家隔離；另外今天新增一名裁判B快篩陽，目前也已先居家隔離中，等候PCR結果，目前2名裁判身體狀況均十分良好，聯盟也會持續關心他們狀況。（編輯：張芷瑄）1110503