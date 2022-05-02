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兄弟與牧田和久完成簽約 預計2週內抵台

2022/5/2 11:32
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職中信兄弟正式宣布與日籍下勾投手牧田和久完成簽約，目前球團正在替他申辦來台相關證件，若順利將於兩週內抵台進行隔離。

37歲的牧田和久右投右打，是少見的「低肩投球型」投手，又稱「下勾式投球」或「潛水艇式投球」，故有「和製潛水艇」之稱。

牧田和久有9年日本職棒資歷，2011年加盟日職埼玉西武獅隊，當年度總計55場出賽（10場先發），戰績5勝7敗，拿下22次救援成功、防禦率2.61，獲得新人王肯定，2012年起轉任先發。

牧田和久2018年赴美職大聯盟、加盟聖地牙哥教士隊，2020年重回日職、效力樂天金鷲隊，牧田和久去年球季一軍僅出賽17場，總計投16.1局失掉10分（6分責失分）、防禦率3.31，沒有勝敗成績，季後遭釋出。

中信兄弟目前外援戰力部分，有連兩年獲選年度MVP的投手德保拉（José De Paula）、投手泰迪（Teddy Stankiewicz）以及目前暫居三振王且並列勝投王的投手象魔力（Shawn Morimando），及在二軍的捕手福來喜（Francisco Peña）。

兄弟球團表示，牧田和久近年以後援出賽為主，但生涯中先發、後援都可以勝任，相信在牧田和久加盟之後，將更穩固猛象軍團投手戰力，攜手邁「象」二連霸。（編輯：陳仁華）1110502

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