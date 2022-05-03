更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職4/300

泰迪投8.1局無失分兄弟3連勝 悍將僅敲1安[影]

2022/5/3 22:25（5/3 22:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒中信兄弟隊先發投手泰迪（圖）3日用128球投8.1局，用球數為中職個人生涯新高，僅被敲出1支安打，飆出8次三振，沒有失分，最終兄弟以9比0完封富邦悍將，泰迪奪下本季第3勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月3日
中華職棒中信兄弟隊先發投手泰迪（圖）3日用128球投8.1局，用球數為中職個人生涯新高，僅被敲出1支安打，飆出8次三振，沒有失分，最終兄弟以9比0完封富邦悍將，泰迪奪下本季第3勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，中信兄弟先發投手泰迪投8.1局僅被敲1支安打，無失分，最終兄弟以9比0完封富邦悍將，奪下3連勝；悍將開季戰績3勝16敗，今年尚未連勝過。

兄弟在2局上2出局之後展開攻勢，岳東華、高宇杰接連敲安打，攻下1分；3局上王威晨選到保送後盜上二壘，黃鈞聲補上安打，帶有1分打點；7局上江坤宇敲安打後，王威晨敲三壘安打送回1分，之後周思齊擊出1打點滾地球，取得4比0領先。

影片來源：CPBL 中華職棒
影片來源：CPBL 中華職棒

到了9局上，兄弟再度發動攻勢，攻下5分大局，獲得2次四死球保送，加上江坤宇、陳文杰、許基宏、陳子豪、岳東華都敲出安打。終場兄弟就以9比0奪下3連勝，也讓悍將本季仍無法獲得連勝，目前開季打了19場，戰績3勝16敗。

兄弟今天推出泰迪擔任先發，揮別上一場對味全龍投3.1局失7分，今天「投1休4」用128球投8.1局，用球數為中職個人生涯新高，僅被敲出1支安打，投2次保送，飆出8次三振，沒有失分，奪下本季第3勝，也獲選為單場MVP；最後終結者李振昌接手投0.2局，兄弟沒有失分順利守成，悍將團隊全場僅出現1支安打。

悍將先發投手陳仕朋則是用95球投6局，被敲7支安打，出現4次保送，投1次三振，失掉2分演出優質先發，不過沒有得到隊友火力支援，最後吞下敗投。（編輯：張雅淨）1110503

影片來源：CPBL 中華職棒
延伸閱讀
悍將高國輝李宗賢回一軍 捕手蘇煒智轉正式球員味全龍15球員染疫 中職裁判1確診1快篩陽兄弟與牧田和久完成簽約 預計2週內抵台影片／德保拉演出無四死球完封飆10K 助兄弟擊退桃猿
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀