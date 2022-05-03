泰迪投8.1局無失分兄弟3連勝 悍將僅敲1安[影]

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中華職棒中信兄弟隊先發投手泰迪（圖）3日用128球投8.1局，用球數為中職個人生涯新高，僅被敲出1支安打，飆出8次三振，沒有失分，最終兄弟以9比0完封富邦悍將，泰迪奪下本季第3勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月3日

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，中信兄弟先發投手泰迪投8.1局僅被敲1支安打，無失分，最終兄弟以9比0完封富邦悍將，奪下3連勝；悍將開季戰績3勝16敗，今年尚未連勝過。

兄弟在2局上2出局之後展開攻勢，岳東華、高宇杰接連敲安打，攻下1分；3局上王威晨選到保送後盜上二壘，黃鈞聲補上安打，帶有1分打點；7局上江坤宇敲安打後，王威晨敲三壘安打送回1分，之後周思齊擊出1打點滾地球，取得4比0領先。

影片來源：CPBL 中華職棒

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到了9局上，兄弟再度發動攻勢，攻下5分大局，獲得2次四死球保送，加上江坤宇、陳文杰、許基宏、陳子豪、岳東華都敲出安打。終場兄弟就以9比0奪下3連勝，也讓悍將本季仍無法獲得連勝，目前開季打了19場，戰績3勝16敗。

兄弟今天推出泰迪擔任先發，揮別上一場對味全龍投3.1局失7分，今天「投1休4」用128球投8.1局，用球數為中職個人生涯新高，僅被敲出1支安打，投2次保送，飆出8次三振，沒有失分，奪下本季第3勝，也獲選為單場MVP；最後終結者李振昌接手投0.2局，兄弟沒有失分順利守成，悍將團隊全場僅出現1支安打。

悍將先發投手陳仕朋則是用95球投6局，被敲7支安打，出現4次保送，投1次三振，失掉2分演出優質先發，不過沒有得到隊友火力支援，最後吞下敗投。（編輯：張雅淨）1110503