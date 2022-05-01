悍將高國輝李宗賢回一軍 捕手蘇煒智轉正式球員

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職富邦悍將近期戰績不佳，昨天苦吞7連敗，今天張進德、莊韋恩遭降二軍，並拉上李宗賢、高國輝；另也宣布與自主培訓捕手蘇煒智簽下正式合約，球團盼他繼續繳出好表現。

悍將在昨天賽前已經做出異動，將2名主力選手林益全、林哲瑄降下二軍，並拉上年輕選手楊瑞承、王詩聰。但悍將昨天仍以0比5遭到統一獅隊完封，吞下7連敗，且開季目前戰績2勝15敗，開季最慘紀錄仍持續中。

悍將今天繼續在台南球場與獅隊交手，在賽前也做出異動，將捕手張進德、內野手莊韋恩降下二軍，並拉上高國輝、李宗賢；其中游擊手李宗賢在15日比賽時，曾單局發生3次失誤，隔天就下二軍調適，不過之後接替守游擊的于森旭、莊韋恩等人也陸續有失誤發生，今天李宗賢回歸一軍，不過沒有先發。

另外，悍將今天在賽前發布訊息表示，為了補強戰力，與自主培訓選手蘇煒智簽下正式球員合約，因此新註冊了蘇煒智，蘇煒智將從007號換穿悍將76號球衣，球團期待蘇煒智能持續繳出好表現為球隊貢獻。

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剛過23歲生日的蘇煒智，三級棒球時期從新埔國小、二重國中、穀保家商都是新北在地球隊，高中畢業後成為台灣體大富邦公牛的主戰捕手；並有多次國家隊經驗，2021年曾入選U23中華隊。蘇煒智參加2021年中職選秀會後，11月與悍將簽下自主培訓合約。

蘇煒智本季在悍將二軍出賽9場，19打數敲出8支安打，其中包括2支二壘打和2支三壘打，打擊率4成21、長打率0.737，在攻守兩端都有優異表現，獲得球團肯定。（編輯：陳仁華）1110501