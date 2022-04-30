德保拉演出無四死球完封飆10K 助兄弟擊退桃猿

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（中央社記者楊啟芳、張新偉桃園30日電）中華職棒今天在桃園棒球場的賽事，中信兄弟先發投手德保拉完投9局，演出生涯首次無四死球完封勝，加上王威晨3安猛打賞，終場以4比0擊敗樂天桃猿，奪2連勝。

兄弟洋投德保拉今天先發出賽對桃猿，用103球完投9局，僅被敲出4支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，演出無四死球完封勝，是德保拉中職生涯第一次，也獲選為單場MVP，並奪下本季第2勝。

兄弟打線部分，3局上江坤宇、王威晨、陳文杰接連敲出安打，攻下1分；4局上詹子賢選到保送、陳子豪遭觸身球後，岳東華犧牲短打護送跑者到二、三壘，接著詹子賢發動雙盜壘跑回1分，陳家駒再擊出高飛犧牲打得1分，之後江坤宇、王威晨敲安打，攻下1分，終場就以4比0奪勝。

此戰兄弟開路先鋒王威晨5打數敲出3支安打，演出猛打賞，他之前曾2場沒有安打演出，並在28日因為腸胃炎沒有出賽，不過昨天回歸就敲出1支安打，今天更是3支安打。賽後兄弟總教練林威助表示，感覺他的打擊狀況昨天就有回來一點，今天擊球也很強勁，希望之後手感可以回穩。

至於這場兄弟奪勝的功臣德保拉，今年因為春訓腰傷趕不上開季，今天是本季第3場出賽，就繳出無四死球完封勝。賽後德保拉表示，「現在就是盡量調整到最好狀態，今天的表現算是可以接受。」

能封鎖目前團隊打擊率第1名的桃猿隊，德保拉指出，桃猿是一支非常強的球隊，他能做的就是專注在球場上，熟悉他們每一個打者的習性和習慣，「今天用比較多策略去對付他們，因為對付他們滿難的，一不注意就是大局了，這部分要更用心一點，不要有失投、讓他們有機會。」（編輯：張芷瑄）1110430