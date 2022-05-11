不想再輸下去 林祐賢全大運包3金百米列第3傑

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（中央社記者龍柏安台北11日電）今年大三的林祐賢生涯在全大運從來沒拿過個人獎牌，今年他異軍突起，一口氣包辦100、200公尺以及400公尺接力3金，他表示，這2、3年輸太多了，也算給自己一個鼓勵。

國立體大3年級的林祐賢在111年全國大專校院運動會首日100公尺預賽，就飆出技驚四座的10秒26，讓他一口氣竄上百米第3傑，僅次於「台灣最速男」楊俊瀚的10秒11與林昱堂的10秒24。

林祐賢今天在封關的男子200公尺決賽，再以21秒整衝線完賽，繼男子100公尺與4x100公尺接力後，拿下本屆大會的第3面金牌，他笑說，這3面獎牌是遲到的母親節賀禮。

今年全大運以前，林祐賢的百米最佳成績是109年全國大專公開賽跑出的10秒41，這次他在預賽就全速奔馳，一舉突破10秒32杭州亞運參賽標準；今天200公尺決賽則繳出21秒，也改寫去年他在大專公開賽締造的21秒13最佳成績。

被問到100公尺預賽成績出爐當下反應，林祐賢搞笑地說：「我不敢相信是我跑出來的，很像中100萬大獎。」

今年成績起飛的最大關鍵，指導教練潘柏宇指出，「我花了快2年的時間，修正林祐賢的啟動和中途重心，讓他可以跑得更快還更省力。」

由於亞運和世大運延期，林祐賢的下一個目標，就是參加台灣田徑公開賽，也想藉由這場比賽再和全國紀錄保持人楊俊瀚「尬一下」。

林祐賢表示，過去他和楊俊瀚同場出賽，對方只要用5步就能甩開他，不過他還是很期望和名將對決的機會，一方面當成訓練一部分，一來還能鍛鍊自己抗壓性。（編輯：張雅淨）1110511