「麟洋配」甜蜜復仇 台灣男團湯姆斯盃2比1領先

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣羽球男團今天湯姆斯盃小組賽出戰印度，在周天成勝出後，王齊麟與李洋以直落二擊敗印度組合蘭基雷迪與謝提，報了東奧一箭之仇，第3點王子維吞敗，台灣以2比1領先。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣女團今天休兵一天，明天將展開8強賽，出戰由新科世界球后山口茜領軍的日本女團，戴資穎有機會對決山口茜。

台灣男團小組賽接連擊敗加拿大、德國後，確定提前晉級8強，今天迎來小組賽最終戰，與印度爭奪C組龍頭寶座，世界排名第4的周天成歷經3局激戰，以21比19、13比21、21比17，拿下第一點。

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋隨後上陣，對手為印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），雙方曾在去年東京奧運小組賽碰頭，當時「麟洋配」爆冷吞敗，但最終仍搶下隊史首金。

雙方再度交手，「麟洋配」開局就拉出8比2攻勢，未給對手太多機會，以21比11拿下首局，次局遭遇對手頑強抵抗，一度被扳成19比19平手，所幸「麟洋配」及時穩住陣腳，以21比19迎接勝利，幫助台灣男團搶先聽牌。

不過，擔綱第3點的「羽球王子」王子維遭遇苦戰，以19比21、16比21不敵印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），吞下本屆台灣男團首敗。

湯姆斯盃採5點3勝制，台灣男團目前以2比1領先印度，第4、5點將分別由「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、男單好手呂家弘把關。（編輯：張雅淨）1110511