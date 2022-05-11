更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
周天成
新聞專題
周天成2/32

台灣男團湯姆斯盃擊敗印度 分組第一晉級8強

2022/5/11 20:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北11日電）在確定晉級8強後，台灣羽球男團今天湯姆斯盃小組賽出戰印度，前4點以3比1領先，提前鎖定分組龍頭，而王齊麟與李洋也報了先前東京奧運一箭之仇，率隊以分組第一前進8強。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，而台灣男團先後以5比0橫掃加拿大、德國後，今天小組賽最終戰與印度碰頭，角逐分組龍頭寶座。

台灣男團小組賽3場賽事前3點排序均相同，世界排名第4的周天成今天繼續打頭陣，出戰排名第9、世錦賽銅牌森恩（Lakshya Sen），歷經被對手扳平戰局，周天成決勝局穩住陣腳，最終以21比19、13比21、21比17，花了80分鐘才辛苦拿下第一點。

鎮守第2點的「麟洋配」王齊麟與李洋，對手為印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），雙方曾在去年東京奧運小組賽碰頭，當時「麟洋配」爆冷吞敗。

「麟洋配」今天首局一路領先，以21比11先下一城，儘管次局一度被扳成平手，「麟洋配」關鍵時候連得2分，以21比19勝出，完成甜蜜復仇，幫助台灣男團率先聽牌。

負責把關第3點的王子維遭遇到前球王、印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），雙方過去曾4度交手，王子維在吞下對戰3連敗後，在2020年年終賽才收下對戰首勝。王子維今天首局在最多領先4分情況下遭到逆轉，次局歷經與對手纏鬥，比賽末段未能再下一城，以19比21、16比21敗下陣來。

鎮守第4點的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯和拉馬錢德蘭（M.R. Arjun）與卡比拉（Dhruv Kapila）交手，歷經3局激戰，以21比17、19比21、21比19勝出。

由於湯姆斯盃採5點3勝制，前4點打完，台灣男團以3比1領先，篤定拿下分組龍頭寶座，但小組賽須打完5點，不過第5點的男單好手呂家弘與普蘭諾伊（Prannoy H. S.）一役，已無關勝負。

台灣男團預計明天將在8強賽登場，8強賽對手經抽籤後才會確定。（編輯：張雅淨）1110511

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀