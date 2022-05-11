台灣男團湯姆斯盃擊敗印度 分組第一晉級8強

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）在確定晉級8強後，台灣羽球男團今天湯姆斯盃小組賽出戰印度，前4點以3比1領先，提前鎖定分組龍頭，而王齊麟與李洋也報了先前東京奧運一箭之仇，率隊以分組第一前進8強。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，而台灣男團先後以5比0橫掃加拿大、德國後，今天小組賽最終戰與印度碰頭，角逐分組龍頭寶座。

台灣男團小組賽3場賽事前3點排序均相同，世界排名第4的周天成今天繼續打頭陣，出戰排名第9、世錦賽銅牌森恩（Lakshya Sen），歷經被對手扳平戰局，周天成決勝局穩住陣腳，最終以21比19、13比21、21比17，花了80分鐘才辛苦拿下第一點。

鎮守第2點的「麟洋配」王齊麟與李洋，對手為印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），雙方曾在去年東京奧運小組賽碰頭，當時「麟洋配」爆冷吞敗。

「麟洋配」今天首局一路領先，以21比11先下一城，儘管次局一度被扳成平手，「麟洋配」關鍵時候連得2分，以21比19勝出，完成甜蜜復仇，幫助台灣男團率先聽牌。

負責把關第3點的王子維遭遇到前球王、印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），雙方過去曾4度交手，王子維在吞下對戰3連敗後，在2020年年終賽才收下對戰首勝。王子維今天首局在最多領先4分情況下遭到逆轉，次局歷經與對手纏鬥，比賽末段未能再下一城，以19比21、16比21敗下陣來。

鎮守第4點的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯和拉馬錢德蘭（M.R. Arjun）與卡比拉（Dhruv Kapila）交手，歷經3局激戰，以21比17、19比21、21比19勝出。

由於湯姆斯盃採5點3勝制，前4點打完，台灣男團以3比1領先，篤定拿下分組龍頭寶座，但小組賽須打完5點，不過第5點的男單好手呂家弘與普蘭諾伊（Prannoy H. S.）一役，已無關勝負。

台灣男團預計明天將在8強賽登場，8強賽對手經抽籤後才會確定。（編輯：張雅淨）1110511