台灣湯姆斯盃2比3不敵日本 無緣4強

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球男團今天湯姆斯盃8強賽，儘管靠著「麟洋配」王齊麟與李洋、王子維搶下2點，以2比1先聽牌，可惜後面2點男雙、男單未能突圍，以2比3不敵日本，無緣4強。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事），採5點3勝制，這次在泰國曼谷舉行，台灣男、女團今天8強賽都遭遇到日本隊，台灣女團稍早以0比3遭到淘汰，下午輪到男團接力上陣，而台灣男團這次是繼2018年後，再度重返8強行列，並爭取隊史首張4強門票。

台灣男團今天前4點與前一戰相同，世界排名第4的周天成擔綱第一點，迎戰前球王、日本名將桃田賢斗，根據過去兩人交手紀錄，周天成以2勝13敗居於下風，最近一次獲勝已是2018年德國公開賽，近期苦吞對戰9連敗。

面對「天敵」的桃田賢斗，周天成此役依舊未能突破，以18比21、13比21敗下陣來。

東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋儼然是這次台灣男團勝利保證，小組賽不但3戰全勝，今天再以21比14、21比15，從2021年世錦賽金牌組合保木卓朗與小林優吾手中搶下勝利，幫助台灣隊扳平戰局。

台灣男團第3點派出「羽球王子」王子維，出戰日本選手常山幹太，爭取率先聽牌機會，王子維把握機會，以22比20、21比17過關，助台灣隊率先聽牌。

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世界排名第24「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯扛下第4點，迎戰全新組合的古賀輝與渡邊勇大，儘管「楊肉盧」首局一度以5比10落後，隨後後來居上，在化解1個局點後，又錯過2個局點機會，以22比24棄守首局，次局再以14比21落敗，讓日本隊追成2比2平手。

壓軸登場的19歲小將廖倬甫出戰世界排名第20的西本拳太，歷經首局以3比10落後，廖倬甫展現韌性，追成1分差，但隨後面對西本拳太左右調動、消耗體力，廖倬甫疲於奔命，以13比21讓出首局，次局以11比21敗下陣來，台灣男團以2比3遭淘汰，無緣4強。（編輯：陳政偉）1110512