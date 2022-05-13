林子偉傷癒首安是長打 張育成單場1安1打點

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美大都會隊野手林子偉11日被移出傷兵名單、開始在3A出賽，今天敲出1支二壘打，3A首安就是長打：守護者隊野手張育成也持續在3A打復健賽，今天單場1安貢獻1分打點。

台灣好手林子偉今年加盟美國職棒紐約大都會隊，開季在小聯盟1A出賽2場，4月底因為腿部拉傷被入傷兵名單中，11日移出傷兵名單、升上小聯盟3A球隊，首場出賽3打數沒有安打。

大都會隊3A今天與紐約洋基隊3A交手，林子偉先發打1棒、守游擊，1局敲出游擊方向滾地球出局，4局敲出左外野方向飛球出局，6局敲出中外野方向二壘打、替球隊跑回1分，8局吞下三振。

林子偉今天單場4打數敲出1支安打有1得分，3A首安就是長打；大都會隊今天投打發揮，終場以4比0拿下勝利。

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克里夫蘭守護者隊台灣好手張育成持續在小聯盟3A打復健賽，守護者隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，張育成先發打3棒、指定打擊，張育成1局選到四壞保送，3局、5局都吞下三振，7局壘上有人時敲出二壘打送回1分，8局敲出二壘方向滾地球出局。

張育成今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，選到1次保送、吞下2K，賽後打擊率1成67；守護者隊終場以7比4拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1110513