陳子豪單場雙響砲當MVP 悍將吞6連敗

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中職富邦悍將隊13日在新莊球場與中信兄弟隊交手，兄弟陳子豪（左）開轟，單場雙響砲，敲出4安3打點，率隊以8比2擊敗悍將。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職富邦悍將隊沒能擺脫連敗低潮，今天與中信兄弟交手，兄弟隊陳子豪相隔1個多月再開轟，今天單場雙響砲，敲出4安3打點，率隊以8比2擊敗悍將，悍將吞下6連敗、本季第22敗。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟隊2局靠著許基宏、張志豪接連安打、滾地球跑回第一分，4局上陳子豪開轟，陽春砲幫助球隊取得2比0領先，這發全壘打也是陳子豪個人本季第2轟。

悍將4局下追分，申皓瑋敲出三壘打，靠著犧牲觸擊跑回1分，5局再靠著接連四壞保送、申皓瑋適時安打，送回團隊第2分，幫助球隊扳平比數；兄弟隊6局靠著張志豪四壞保送、陳子豪安打推進，李聖裕代打建功，適時安打送回球隊超前分。

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兄弟7局再起攻勢，王威晨率先敲安、盜上二壘，靠著接連2次四壞保送攻占滿壘，張志豪適時二壘打、一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，陳子豪、岳東華接連再敲安打添分，兄弟7局一口氣攻下4分，奠定勝基。

陳子豪9局再開轟，單場至少敲出2轟為個人生涯第8次，陳子豪今天賽前打擊率不到2成，上一次敲出全壘打為4月5日，今天單場5打數敲出4支安打，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳政偉）1110513