陳真開轟又敲超前分拿MVP 悍將中止6連敗

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中華職棒富邦悍將隊野手陳真（圖）17日升上一軍、先發馬上交出好表現，2局敲2分砲，9局再敲出超前分，單場2安3打點，幫助球隊以7比3擊敗味全龍隊，悍將拿下本季第5勝、中止6連敗，陳真拿下單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊野手陳真今天升上一軍、先發馬上交出好表現，2局敲出2分砲，9局敲出超前分，單場2安3打點，幫助球隊以7比3擊敗味全龍，悍將拿下本季第5勝、中止6連敗，陳真獲選單場MVP。

中華職棒富邦悍將隊今天作客澄清湖棒球場與味全龍隊交手，悍將隊賽前將捕手張進德、外野手陳真、內野手莊韋恩拉上一軍，陳真本季首場先發出賽打7棒、守左外野。

悍將2局上靠著張進德安打、陳真敲出本季首轟，2分砲幫助球隊取得領先，龍隊2局下追分，靠著龍德力內野安打、暴投上到二壘，張政禹適時安打送回1分。

龍隊6局靠著曾傳昇內野安打、犧牲觸擊推進、林威廷內野滾地球造成悍將二壘手失誤、陳品捷高飛犧牲打送回球隊追平分，7局抓準悍將投手有狀況，靠著龍德力安打、犧牲觸擊、滾地球、四壞保送、暴投，跑回球隊超前分。

悍將9局再起攻勢，靠著失誤、張進德二壘打先送回追平分，陳真再敲出安打、幫助球隊超前比數，悍將延續攻勢，靠著故意四壞保送、莊韋恩、董子恩接連安打添分，單局攻下5分、奠定勝基。

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陳真本季首度升上一軍，先前受訪曾表示，既然上到一軍就不想再下去，今天用好表現讓教練團看到，2局開轟，4局靠著失誤上壘，9局再敲出關鍵安打，單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，本季首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將先發投手威迪茲今天用101球投8局，僅被敲出5支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉3分（2分責失分），拿下個人本季第2勝。（編輯：屈享平）1110517