宋家豪後援連飆3K無失分 張奕化解滿壘危機

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，連飆3次三振，沒有失分，奪下本季第7個中繼點；另一場歐力士猛牛的張奕後援1局，雖然面臨滿壘危機，不過順利化解沒有掉分。

樂天今天作客ZOZO海洋球場對上千葉羅德隊的賽事，宋家豪在8局下登板，接連賞給赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）、柿沼友哉、高部瑛斗三振。總計宋家豪僅用13球投1局，演出3上3下無失分，連8場出賽沒有失分，最快球速149公里，目前防禦率僅0.82。

此戰雙方前9局都沒有辦法攻下分數，直到延長賽10局下，羅德隊洋砲馬丁（Leonys Martin）從樂天投手酒居知史手中轟出再見全壘打，終場羅德隊以1比0奪勝。不過宋家豪仍奪下1次中繼成功，為本季第7個中繼點。

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另外一場歐力士猛牛隊與日本火腿隊交手的賽事，張奕在8局上登板，被宇佐見真吾、杉谷拳士敲安打後，三振掉淺間大基，再讓清宮幸太郎擊出左外野飛球出局，之後被谷內亮太敲安打，一度面臨滿壘危機，不過最後三振掉萬波中正，化解危機。

總計張奕用24球投1局，被敲3支安打，投出2次三振，沒有失分，最快球速飆出150公里，目前防禦率2.35。最終歐力士以4比11不敵火腿隊。（編輯：張雅淨）1110518