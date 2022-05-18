林智勝敲逆轉安打包辦3打點 味全龍擊退悍將

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中華職棒味全龍隊林智勝18日在比賽7局下半敲出二壘安打，帶有2分打點、逆轉比分，林智勝全場共包辦3分打點，助球隊最終以7比4擊敗富邦悍將隊。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月18日

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，富邦悍將一度取得3分領先，不過味全龍隊的林智勝在7局下敲出逆轉二壘安打，全場包辦3分打點，助球隊最終以7比4逆轉擊敗富邦悍將。

悍將在3局上靠著申皓瑋、范國宸、蔣智賢、陳真接連敲出安打，攻下3分；3局下味全雖然沒有安打，不過靠著觸身球、四壞球保送，以及林智勝擊出高飛犧牲打，追回1分；5局上悍將靠著張進德敲安打及2次保送，攻占滿壘，之後王勝偉再選到保送，擠回1分，悍將取得4比1領先。

不過味全在7局下展開反攻，龍德力、劉基鴻、曾陶鎔、洪瑋漢接連敲出安打，僅剩1分落後時，林智勝再敲出二壘安打，帶有2分打點逆轉比分；8局下吳東融選到保送、張政禹敲安打後，曾陶鎔敲出2打點二壘安打，最終味全以7比4奪勝，悍將本季仍無法奪下連勝，目前戰績5勝23敗。

味全今天推出曹祐齊生涯一軍初登板，用61球投3局，被敲6支安打，投2次觸身球，送出2次三振，失3分含2責失，無關勝敗；接著張鈞守也生涯一軍初登板，中繼2局被敲2支安打，投3次保送、2次三振，失1分；接著黃東淯、羅國華、呂偉晟、伍鐸各投1局，都沒有失分，羅國華奪下勝投。

賽後曹祐齊的爸爸曹竣崵還特別在場邊訪問兒子，被爸爸問到今天初登板會不會緊張，曹祐齊說：「不會緊張，但一軍張力還是有差。」曹竣崵則開玩笑補問，初登板跟第一次在台北市區開車，哪件事情比較緊張，曹祐齊笑說：「現在跟你做訪問比較緊張。」

悍將先發投手郭俊麟今天前6局都沒有被敲出安打，直到7局下被龍德力敲安打才破功。總計郭俊麟用103球投6.1局，僅被敲1支安打，投4次四死球，飆出8次三振，僅失2分含1分責失；此戰包括局數、用球數、奪三振數，都是個人中職生涯單場最多，不過最後勝投飛掉。（編輯：張雅淨）1110518