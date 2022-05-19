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宋家豪用8球後援1局 連續9場出賽無失分

2022/5/19 21:08
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天後援登板，僅用8球投1局沒有失分，已經連續9場出賽沒有掉分；樂天二軍的王彥程今天則是先發投5局，僅被敲3支安打，無失分。

宋家豪在8局下、球隊5分領先時登板，讓中村獎吾擊出內野飛球出局後，雖然被馬丁（Leonys Martin）敲出一壘安打，不過讓下一棒佐藤都志也擊出雙殺打。總計宋家豪僅用8球投1局，沒有失分，目前在一軍防禦率僅0.75。

今天在ZOZO海洋球場的賽事，千葉羅德隊在2局下靠著雷亞德（Brandon Laird）轟出陽春砲，先馳得點；4局下馬丁再敲出陽春全壘打，羅德隊取得2比0領先。不過樂天在5局上靠著西川遙輝轟出陽春砲，追回1分，僅剩1分落後。

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樂天更是在7局上攻下大局，鈴木大地敲二壘安打後，出現4次保送擠回2分，逆轉取得領先，接著馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）再轟出滿貫全壘打，單局灌進6分，終場樂天就以7比2奪下勝利。

另外，樂天二軍的王彥程今天也有登板，在對西武獅隊二軍的賽事中擔任先發投手，第1、2及4局都各被敲1支安打，不過都沒有掉分；3局上及5局上則是演出3上3下。總計王彥程用67球投5局，僅被敲3支零星安打，沒有出現保送，送出4次三振，沒有失分，最後無關勝敗，目前防禦率3.41。（編輯：陳政偉）1110519

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