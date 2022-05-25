3X3聯盟賽6月開打 球員期待新賽季登場

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（中央社記者龍柏安台北25日電）Absolute 3X3聯盟今天宣布，全新賽季將於6月4日在台中市政府揭幕，今年全台總計共有13支隊伍參賽，南、北區排名前2的隊伍，可於9月前往日本參加季後賽。

今年邁入第3年的Absolute 3X3聯盟，是台灣3對3籃球積分最高的賽事，主辦單位也喊出，希望2024年台灣3對3能前進巴黎奧運的目標，今年也跟電競、舞蹈與NFT（非同質化代幣）等跨界元素結合，盼打造出台灣獨有的新3對3籃球文化。

主辦單位表示，Absolute 3X3是日本創立的籃球聯盟，目前共有4個會員國，包括日本、泰國、紐西蘭與台灣，最終各國排名最佳的隊伍，將齊聚日本進行最後的季後賽。

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本季效力新北FOOTER的盛積晏表示，以往籃球都是室內運動，不過Absolute 3X3聯盟都把比賽搬到各地著名地標舉行，感覺真的很不一樣；而隊友賴冠瑜也說，正因如此，他每一次比賽，都會對新場地充滿期待。

主辦單位今天除宣布賽季規劃，也一併宣布10月將在台南舉辦3對3挑戰賽，這場挑戰賽的積分在FIBA（世界籃球總會）中僅次於奧運與大師賽，積分則與世界盃相同，屆時這場挑戰賽的前2名，也將可獲得參加大師賽的資格。（編輯：張雅淨）1110525