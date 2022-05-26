男網好手茲韋列夫談心理壓力 大眾關注很難熬

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）男單網球世界排名第三的茲韋列夫說，他並未公開今年遭遇的心理健康問題，由於球員每天都會受到嚴格檢視，使他有時難以應付。

德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）在25日舉行的法國網球公開賽第二輪比賽中，先是落後兩盤，然後扭轉戰局，擊敗阿根廷好手巴艾茲（Sebastian Baez）。他說，以往的球員並不了解，這一代球員受到大眾多麼強烈的關注。

茲韋列夫在被問到如何應對網球帶來的心理壓力時說：「我想有些球員會比較頻繁和開放地談論這個問題，但我不喜歡這樣做，我今年倒是十分艱難。」

「我想我有時也相當沮喪。」

茲韋列夫自去年以來，傳出了一些球場外的問題，世界職業網球協會（ATP）已針對他前女友的家暴指控展開調查。

他還因在2月的墨西哥網球公開賽上用球拍暴打主審座椅而被取消資格，並遭到8週禁賽，不得參加世界職業網球協會認可的比賽。

他說：「我們一直處於大眾的關注下。我認為20、30年前的球員不理解這種情況，因為現在你做的每一件小事，都會被鏡頭拍下來，或者有人寫出來。」

「如今我認為，透過社群媒體和許多其他平台，會有多出許多的人關注，也產生了許多厭惡情緒。」

日本女網名將大坂直美日前在法網首輪即落敗出局，她去年因為心理問題拒絕出席賽後記者會而退出法網。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110526