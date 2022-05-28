台灣田徑公開賽 欄神陳奎儒飆13秒54奪金

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（中央社記者龍柏安台北28日電）以壓倒性的優勢衝過終點線，台灣「欄神」陳奎儒回頭看了一眼計時器，臉上閃過一絲失望的表情，今天他在台灣田徑公開賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒54輕鬆奪金。

2022台灣田徑公開賽今天在板橋第一運動場鳴槍開跑，東京奧運男子110公尺跨欄名將陳奎儒，在衝線後的參考成績是本季次佳13秒50，不過經過終點計時確認後修正為13秒54。

陳奎儒月初才在世界田總洲際巡迴賽東京站跑出本季最佳的13秒49摘銀，返台完成隔離後他原本預期台灣田徑公開賽可以再次跑進13秒50內，看到成績他承認：「有一些失望。」

今天陳奎儒在下午預賽跑出13秒77，短暫休息3個小時候又在決賽亮相，他表示一天跑兩趟強度這麼高的比賽，身體疲勞的確還沒完全恢復，另一方面隔離結束後身體強度也有些下滑，不過今天欄架間的流暢度他還算滿意。

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7月底預計將赴美參加世界田徑錦標賽的陳奎儒，接下來則打算透過高地訓練來提升肺活量，他說：「接下來要上清境農場移訓一週，下山後再進行2、3週強度訓練，就開始調整準備出發。」

陳奎儒透露，多年前他就曾進行過一次高地訓練，結束後他感覺成效非常好，因此今年他有感隔離完身體能力有些下滑，也打算透過高地訓練來快速找回身體各項能力，也希望自己可以利用最後的1個多月把狀況調整至顛峰。（編輯：陳政偉）1110528

2022年台灣田徑公開賽28日在新北市板橋第一運動場登場，「台灣欄神」陳奎儒（左）在男子組110公尺跨欄決賽中順利摘金。中央社記者王騰毅攝 111年5月28日