林書逸敲生涯首支再見安 即將出生兒子帶來好運[影]

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中職中信兄弟隊野手林書逸28日單場敲出3支安打，9局敲出從小到大首支再見安，賽後獲選單場MVP。圖為林書逸出賽守備畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月28日

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（中央社記者謝靜雯台中28日電）中職中信兄弟隊野手林書逸今天單場敲出3支安打，9局敲出從小到大首支再見安，拿下單場MVP。林書逸直言，這支安打來得正是時候，也笑說可能是即將出生的二兒子「汽水」帶來好運。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兄弟野手林書逸攻守有表現，2局守備受到陽光影響，出現隱形失誤，1人出局、壘上有人時，奮力接殺右外野方向飛球、回傳二壘，製造雙殺。

打擊方面林書逸今天1局、3局都敲出內野安打，9局滿壘敲出再見安打，率隊以1比0拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

影片來源：CPBL 中華職棒

林書逸回憶，這是從小到大第1支再見安打，打出去手就不由自主舉起來，今天只是想著多消耗投手球數、展現纏鬥能力。9局從悍將隊後援投手曾峻岳手中敲出再見安打，他表示，知道投手球速快，設定變化球攻擊、把棒子拿短、將球看進來一點，收到不錯效果。

林書逸去年僅在一軍出賽1場，守備撞到全壘打牆傷退，總計2打數敲出1支安打；今年5月中旬上到一軍，今天單場3安當功臣，林書逸表示，去年受到傷勢影響，等了1年多才回到一軍，今天這支再見安打出現得正是時候。

林書逸也笑說，可能是即將出生的兒子帶來好運，兒子小名「汽水」，因為老婆懷孕期間特別喜歡喝汽水，今天的再見安打球也有留下來當紀念。（編輯：唐聲揚）1110528

影片來源：CPBL 中華職棒

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