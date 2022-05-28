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林書逸再見安兄弟擊敗悍將 呂彥青本季首勝[影]

2022/5/28 21:37（5/28 22:00 更新）
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中華職棒中信兄弟隊28日與富邦悍將隊交手，形成投手戰，兄弟9局下靠林書逸（中）敲出生涯首支再見安打，終場以1比0拿勝，林書逸也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月28日
中華職棒中信兄弟隊28日與富邦悍將隊交手，形成投手戰，兄弟9局下靠林書逸（中）敲出生涯首支再見安打，終場以1比0拿勝，林書逸也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月28日
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（中央社記者謝靜雯台中28日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將交手形成投手戰，兩隊前8局打完僵持不下，兄弟隊9局下靠著林書逸敲出生涯首支再見安，以1比0拿勝，呂彥青染疫復出首戰後援拿下本季首勝。

中華職棒中信兄弟今天在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兩隊前8局打完都沒有拿下分數，兄弟9局靠著接連3次四壞保送攻占滿壘，2人出局後林書逸敲出右外野方向再見安打，幫助球隊拿下勝利。

林書逸今天攻守有表現，單場敲出3支安打，獲選最有價值球員（MVP），總教練林威助表示，林書逸比賽前半段守備有1、2顆球受到陽光影響，有些隱形失誤，但他也有拚命接殺、化解危機，9局的再見安打價值連城。

今天比賽前半段打線串連不如預期，林威助也提到，近期因為延賽多，球員比賽感覺有受到影響，加上今天對方先發投手范米特控制的不錯，把球壓在低的位置，也沒有太多失投球，就比較難掌握。

悍將先發投手范米特總計用121球投7局，僅被敲出5支安打，投出8次三振、4次四死球、無失分，優質先發無關勝敗。

兄弟隊泰迪同樣展現壓制力，今天總計用110球投8局，僅被敲出6支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，也是優質先發、無關勝敗。

兄弟隊投手呂彥青12日確診，今天比賽歸隊、9局登板後援，總計用9球投1局，沒被敲出安打，投出1次四壞保送、無失分，拿下本季首勝。

呂彥青表示，近兩週沒有實戰，剛開始站上場感覺怪怪的，但製造第1個雙殺之後感覺有回來，沒想過今天比賽會拿下勝投，上場就是做好自己的工作、不要失分，目前身體沒有問題。

林威助表示，剛好現在牛棚缺左投，加上頂替先發輪值的吳哲源也表現不錯，呂彥青暫時還是會放在牛棚，也讓他再多點時間調整。（編輯：陳政偉）1110528

影片來源：CPBL 中華職棒
中職中信兄弟隊野手林書逸28日單場敲出3支安打，9局敲出從小到大首支再見安，賽後獲選單場MVP。圖為林書逸出賽守備畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月28日
中職中信兄弟隊野手林書逸28日單場敲出3支安打，9局敲出從小到大首支再見安，賽後獲選單場MVP。圖為林書逸出賽守備畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月28日
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