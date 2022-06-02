劉俊緯三壘打帶士氣 玉山盃青棒新北擊敗台東

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玉山盃青棒賽新北市隊2日與台東縣隊交手，新北市隊劉俊緯（左）關鍵三壘打，一棒送回3分、幫助球隊拉開領先差距，新北市隊以12比0、5局拿下首勝。中央社記者謝靜雯攝 111年6月2日

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（中央社記者謝靜雯新北2日電）玉山盃青棒賽新北市隊今天與台東縣隊交手，新北市隊先發投手張峻瑋先發4局好投壓制，劉俊緯關鍵三壘打帶起士氣，新北市隊以12比0、5局拿下首勝。

111年玉山盃全國青棒錦標賽今天兩地開打，上屆冠軍新北市隊今天在三重棒球場與台東縣隊交手，新北市隊此次以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊，台東縣隊則是以台東體中單一球隊參賽。

新北市隊派出高一投手張峻瑋先發，張峻瑋總計用49球投4局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、無失分，好投壓制率隊搶勝，也拿下勝投。

新北市隊2局靠著黃劼希安打開啟攻勢，再靠著接連3次四壞保送擠回第1分，劉俊緯關鍵三壘打，一棒送回3分、幫助球隊拉開領先差距，林佳緯適時安打，送回團隊第5分。

新北市隊3局再拿1分，4局邱鑫開轟、陽春砲再度帶起球隊攻勢，新北市隊靠著接連保送、安打、台東縣隊守備失誤，單局攻下6分、拿下勝利。

新北市隊總教練周宗志表示，張峻瑋前兩局有些失投球被打得蠻紮實的，只是剛好球落在有守備員的位置、運氣比較好，減少失投球是他需要再努力的地方。

張峻瑋高一就受到重用，周宗志表示，他無論球質、球速和變化球的品質都不錯，比較大的問題是2好球後會刻意想要三振打者，影響投球機制。

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張峻瑋今天先發，球探測得最快球速143公里，生涯最快球速可達148公里，周宗志表示，球隊先前參加王貞治盃青棒賽，因為疫情棄賽，休息了一陣子，投手調整狀況沒有這麼快，也有提醒投手群，要用腦袋、節省用球數，把球投到捕手要的位置，讓打者攻擊、給守備幫忙。

張峻瑋表示，賽前教練團有提醒今天要求準度，只有在最後一局比較用力催球速，今天投球位置沒有壓在邊邊角角，被對手掌握得不錯，還好守備幫忙，有觀察對手比較喜歡鎖定直球，今天變化球投得比較多。（編輯：陳仁華）1110602