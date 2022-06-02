邱鑫開竅玉山盃敲高中首轟 笑稱把自己打醒了

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111年玉山盃全國青棒錦標賽2日開打，新北市隊球員邱鑫敲出高中生涯首轟，率隊以12比0、5局擊敗台東縣隊；邱鑫受訪時笑說，這次開轟感覺突然開竅了，「好像把自己打醒了」。中央社記者謝靜雯攝 111年6月2日

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（中央社記者謝靜雯新北2日電）玉山盃青棒賽新北市隊邱鑫敲出高中生涯首轟，率隊以12比0、5局擊敗台東縣隊；邱鑫打開路先鋒第一棒，平常以求上壘為主，他笑說今天開轟感覺突然開竅了，「好像把自己打醒了」。

111年玉山盃全國青棒錦標賽為U18世界盃棒球賽國手選拔賽，新北市隊上屆與桃園市隊並列冠軍，今天首戰與台東縣隊交手，投打發揮。

新北市隊先發投手張峻瑋總計用49球投4局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、無失分，好投壓制拿下勝投。

新北市隊打線發揮，開路先鋒第一棒、左外野手邱鑫今天前3打席都有表現，首局敲出安打、盜上二壘，但隊友沒有延續攻勢，2局選到四壞保送擠回團隊第1分，4局開轟、陽春砲幫助球隊拉開領先差距，今天單場3打數敲出2安、貢獻2分打點。

新北市隊總教練周宗志笑說，邱鑫平常打擊練習時其實就有展現長打實力，但正式比賽開轟是第一次，今天比賽開轟教練團也有嚇一跳。

邱鑫自評不是長打型的選手，不會刻意追求長打，只想扮演好打第一棒的角色、追求上壘，4局2壞球後抓到直球攻擊，打出去以為會是深遠飛球，看到球飛出全壘打牆蠻開心的，是高中生涯首轟。

邱鑫升上高中後持續重量訓練、力量增加，但他表示，4月U18東岸聯盟到備戰玉山盃這段期間，打擊狀況其實沒有很好，玉山盃是國手選拔賽，告訴自己要保持平常心、不要太緊張，多看之前狀況好時的影片、慢慢調整。

邱鑫目前高二，他表示之前狀況不好主要是節奏太倉促，今天開轟好的感覺回來了，「有把自己打醒了。」（編輯：陳政偉）1110602