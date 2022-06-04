剛開除教頭 費城人10比0完封天使

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（中央社費城3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天上午開除總教練吉拉迪，球隊晚間在哈波與舒瓦伯各兩支全壘打助攻下，終場10比0完封洛杉磯天使。

費城人以球隊開季戰績欠佳為由開除吉拉迪（Joe Girardi），由板凳教練湯姆森（Rob Thomson）暫代教頭一職直到本季結束。

費城人在晚間擊敗天使之前的戰績是22勝29敗，落後國家聯盟東區龍頭紐約大都會12場勝差。

費城人的哈波（Bryce Harper）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）今天都轟出雙響砲，史托特（Bryson Stott）也貢獻一發三分砲，全隊總共敲出10支安打，加上先發投手艾夫林（Zach Eflin）8局無失分，助費城人輕取天使。

天使方面，日籍球星大谷翔平擔任指定打擊，3打數沒敲安打，打擊率2成40。

天使先發投手希爾賽（Chase Silseth）僅投1.2局就失4分退場，後援投手巴利亞（Jaime Barria）再失6分，加上隊友打不進分數，「神鱒」楚勞特（Mike Trout）手感持續低迷，天使最後苦吞9連敗，為1999年以來最長連敗，而隊史紀錄是1988年13連敗。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110604