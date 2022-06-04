悍將投手輪值不擔心 江少慶、陳仕朋回先發

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中華職棒富邦悍將隊洋投威迪茲因使用外部物質，遭聯盟禁賽10場，也讓球隊先發輪值戰力受影響，投手教練林正豐4日表示，陳仕朋（圖）下週會回到先發，預計8日出賽；這是突發狀況，有跟球員討論過後才做出決定。圖為陳仕朋111年6月1日出賽照片。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月4日

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將隊洋投威迪茲使用外部物質遭禁賽10場、陳鴻文快篩陽性，悍將隊投手教練林正豐表示先發戰力不擔心，陳仕朋回先發、江少慶染疫歸隊預計9日先發。

中華職棒富邦悍將隊洋投威迪茲因為使用外部物質，遭聯盟禁賽10場、罰款新台幣1萬元，最快19日才能出賽，今天又傳出投手陳鴻文COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，先發投手輪值戰力受到影響。

陳仕朋本季先發、中繼兩頭跑，悍將投手教練林正豐表示，陳仕朋下週會回到先發，預計8日先發出賽，林正豐說，這是突發狀況，有跟球員討論過後才做出決定。

至於5月初確診的投手江少慶昨天已經在二軍先發出賽，對味全龍隊先發投6局，被敲4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

林正豐表示，二軍教練團今天回報江少慶的狀況一切正常，身體就是一般先發後正常的痠，明天預計就會到一軍，昨天出賽最快球速150公里，均速沒有拉到很高，大概在143公里、146公里跑，均速的穩定度沒有到最好，還要透過比賽慢慢調整。

教練團原本希望將陳仕朋放在牛棚，補強牛棚左投，林正豐表示，陳仕朋移往先發後，牛棚左投還有陳冠勳，會透過比賽觀察，有需要再做輪替。

林正豐不擔心先發輪值戰力，除了江少慶、陳仕朋外，還有本土投手郭俊麟，以及洋投羅力、范米特，林正豐表示，本土投手表現不一定會比洋投差。（編輯：張芷瑄）1110604