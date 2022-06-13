終於等到雄鷹 陳其邁期許如T1海神把獎盃留高雄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（前中）、台鋼雄鷹董事長王炯棻（前左4）13日到澄清湖棒球場出席台鋼雄鷹職棒隊2022年新人測試會開幕儀式，並於會前接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年6月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄13日電）台鋼雄鷹職棒隊新人測試會今天開幕，高雄終於等到職棒球隊。市長陳其邁出席開球表示，美夢成真「大家真的非常爽」，盼台鋼雄鷹像T1海神隊一樣，能一上一軍就把獎盃留在高雄。

中華職棒第6隊由台鋼集團出線，取名「雄鷹球」並選定高雄澄清湖棒球場為主場。繼台北味全龍、新北富邦悍將、桃園樂天桃猿、台中中信兄弟、台南統一獅之後，六都中獨缺職棒球隊的高雄，終於等到球隊。

高雄市長陳其邁、台鋼雄鷹球團董事長王炯棻今天到澄清湖棒球場出席台鋼雄鷹職棒隊2022年新人測試會開幕儀式，進行開球，並會前接受媒體聯訪。

陳其邁說，一個城市、尤其是直轄市，如果沒有一個球隊，會覺得很沒面子。自己過去也在議會受過「震撼教育」，被質詢高雄何時會有職棒球隊，自己卻回答不了，鴨子滑水努力了一年多，今天終於美夢成真，對於等到球隊，「大家真的都非常爽」。

陳其邁表示，「這是我們在地自己的球隊，代表我們高雄」。配合台鋼雄鷹隊進駐，市府會做好銜接工作，結合三級棒球生根，讓在地好手有更好的運動生涯規畫，這次新人測試會也由市府全權處理高雄市本籍選手的報名費用。

對於球場周遭規畫，陳其邁指出，捷運黃線近期將動工，配合捷運站的開闢，將讓前往澄清湖球場的交通更便利，未來可直接從高鐵站搭車到球場，並會配合新市政，讓民眾到球場也可以有逛街等享受。

球隊明年將進行二軍比賽、後年有望進一軍。陳其邁引T1聯盟的高雄全家海神隊第一次比賽奪得聯盟冠軍為例表示，「升到一軍的話，當然冠軍獎盃就要留在高雄」。並表示加油最好的方式就是買門票來看球，呼籲高雄棒球迷們要「自己的孩子要自己疼」，一起為台鋼雄鷹隊加油。

王炯棻指出，「一個進步的城市絕對要有一支球隊」，進步的城市沒球隊，這個東西在國外是看不到的現象。非常感謝高雄市政府的協助，讓台鋼雄鷹能順利進駐，雖然十幾年來較沒有人經營，但澄清湖球場其實是一個很好的球場，可以容納2萬多個球迷。

王炯棻說，球隊取名為雄鷹，就是要「雄贏（最贏）」，盼能讓「台鋼雄鷹，高雄最贏」。（編輯：黃世雅）1110613