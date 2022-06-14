澳洲PK大戰1球險勝秘魯 搶下世界盃會內賽門票

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（中央社杜哈13日綜合外電報導）靠著替補門將芮德門（Andrew Redmayne）救下最後1次罰球，「袋鼠軍團」澳洲今天在跨洲附加賽PK大戰5比4險勝祕魯，取得卡達世界盃會內賽席次。

芮德門在球門線前舞動身體，左右跳躍後做出精準判斷，撲向右方擋下秘魯瓦雷拉（Alex Valera）罰球，也讓澳洲在卡達的艾哈邁德‧本‧阿里體育場（Ahmad bin Ali Stadium）拿下勝利。

芮德門在比賽結束前3分鐘才被換上來，他在球門線前動作頻頻，似乎想讓對方球員分心的舉動奏效，成功送澳洲進入會內賽後，頓時成為國家英雄。

他上下跳動，扭動屁股，揮舞雙臂，讓人想起1984年利物浦隊（Liverpool）贏得歐洲盃（European Cup）時，門將葛羅布拉爾（Bruce Grobbelaar）也是在球門前做出小丑般的滑稽動作。

阿德文庫拉（Luis Advincula）踢中門柱未進，瓦雷拉的球被芮德門擋下，靠著秘魯PK丟掉這兩點，澳洲連5屆晉級會內賽，隊史則是第6次，他們將與衛冕冠軍法國、丹麥和突尼西亞同在D組。

本屆世界盃會內賽於11月21日至12月18日舉行。

澳洲隊教頭阿諾德（Graham Arnold）表示：「球員們太讓我驕傲了，沒人真的知道這些男孩經歷什麼才能來到這裡，整個過程非常艱難。」

鮑以爾（Martin Boyle）為澳洲操刀第1點就罰丟，但接下來5名球員都順利踢進。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110614