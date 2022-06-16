悍將藍愷青回一軍 教頭盼下半季左投多可用之兵

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中華職棒富邦悍將隊左投藍愷青15日本季首度升上一軍，面對中信兄弟隊打者，投2.1局失1分，被擊出3安，送出1保送。他16日受訪指出，現階段先追求投球準度，相信之後球速自然就會提升。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月16日

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（中央社記者黃巧雯新北16日電）中華職棒富邦悍將左投藍愷青昨天本季首度升上一軍，總教練丘昌榮今天對藍愷青賦予期待，希望下半季球隊左投能多一名可用之兵。

藍愷青去年出賽36場，投35局，拿下3勝1敗6中繼成功，被敲出41支安打，包括2發全壘打，送出14次保送和16次三振，防禦率3.34，因今年春訓時調整不及，開季狀況不佳，直到昨天才升上一軍，昨天面對中信兄弟打者，投2.1局失1分，被擊出3安，送出1保送。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場出戰統一獅隊，丘昌榮賽前接受媒體聯訪時表示，藍愷青近期在二軍表現不錯，由於陣中左投較少，希望藍愷青升上一軍後，能讓球隊下半季能多一名左投可以使用。

藍愷青表示，先前投球機制跑掉，加上心態容易想太多，花了一些時間再調整，「感覺準度、控制力都有了，現在球速還是沒出來」。

藍愷青過去投球均速約136到138公里之間，但近期約133至134公里，他指出，現階段先求投球準度，相信之後球速自然就會提升。

丘昌榮表示，藍愷青主要透過球速落差和節奏，與打者對決，但他認為，球速若能再提升會更好。（編輯：管中維）1110616