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WTT薩格勒布站 鄭怡靜橫掃瑞典女將晉級次輪

2022/6/17 08:57
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（中央社記者龍柏安台北17日電）東京奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜，今天凌晨在WTT球星挑戰賽薩格勒布站女單會內首輪，以11比9、11比7、11比4橫掃世界排名42的瑞典女將柏格斯川，挺進16強。

WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於另一站則是南美秘魯的利馬（Lima）站。

過去2、3年為備戰奧運，鄭怡靜女單、混雙兩頭燒，雖然他與林昀儒的混雙在東京奧運如願拿下隊史首面銅牌，不過女單卻有些欲振乏力，加上世界排名積分改制，也讓她的單打排名直直落，目前則暫排在29。

這次出征WTT薩格勒布，鄭怡靜放棄混雙專心拚女單，今天首役她只用不到25分鐘，就以直落三淘汰瑞典的柏格斯川（Linda Bergstrom），晉級次輪，接下來將與韓國女將李時溫爭搶8強門票。

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至於世界排名26的台灣一姐陳思羽，首役則意外踏到鐵板，她以9比11、11比5、9比11、8比11不敵世界排名47的埃及女將梅謝里夫（Dina Meshref），首輪爆冷出局。

男單方面則是雙雙開出紅盤，一哥林昀儒以11比3、13比11、11比5擊敗同為左手持拍的韓國好手趙承敏，而台灣「桌球教父」莊智淵也以11比4、11比9、11比8橫掃羅馬尼亞的尤尼斯古（Ovidiu Ionescu），雙雙挺進次輪。（編輯：黃世雅）1110617

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