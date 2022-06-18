陳傑憲傷到腰休兵 獅隊異動拉上3投1野

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中華職棒統一獅隊野手陳傑憲（中）17日比賽回本壘時傷到腰，18日休兵，已赴醫院檢查。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職統一獅隊「梅花二」野手陳傑憲昨天比賽回本壘時傷到腰、今天休兵，也赴醫院檢查；獅隊今天球員異動4上4下，從二軍拉上投手劉予承、江承峰、劉軒荅和野手羅暐捷。

中華職棒統一獅隊今年開季不太順利，除了傷兵不斷，也受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，戰力一直沒辦法很齊全，2020年奪冠期倚重的「外野3帥」，僅剩陳傑憲還在一軍，被總教練林岳平戲稱，一副好牌沒辦法齊全，「僅剩梅花二」。

統一獅隊昨天與富邦悍將隊交手，陳傑憲滑回本壘時傷到腰，比賽後半段也退場休息，林岳平今天賽前表示，今天陳傑憲休息，腰的傷勢像是衝撞挫傷造成的不舒服，按壓傷處就會不舒服，賽前已經先到醫院檢查。

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獅隊今天也做出比較多的一、二軍異動，包括昨天先發受傷的投手羅昂，以及昨天也有出賽的施子謙、王鏡銘，還有野手郭阜林下二軍。

獅隊拉上4名球員上一軍，分別為投手劉予承、江承峰、劉軒荅和野手羅暐捷；林岳平表示，施子謙、王鏡銘昨天已經有出賽了，這2天沒辦法再登板、所以下二軍，郭阜林部分則是因為陳傑憲無法打，需要拉一個外野手上來。（編輯：張芷瑄）1110618