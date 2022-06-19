葉弘仁游擊守備評價高 華南金控盃青少棒好表現

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華南金控盃全國青少棒賽新竹縣隊球員葉弘仁（圖）有不錯表現，19日季軍戰單場2安，但球隊以9比11不敵新北市隊，總教練田家安給葉弘仁游擊守備高評價。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月19日

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）華南金控盃全國青少棒賽新竹縣隊球員葉弘仁有不錯表現，今天季軍戰單場2安，但球隊以9比11不敵新北市隊，總教練田家安給葉弘仁游擊守備高評價，「在國中端應該沒幾個可以跟他比」。

111年華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰，新竹縣隊與新北市隊交手，新竹縣隊終場以9比11吞敗，但拿下殿軍已經是隊史最佳成績。

新竹縣隊總教練田家安點名陣中球員葉弘仁表現佳，葉弘仁是2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，大場面見過很多，面對關鍵比賽都可以發揮得很好，有一定水平和能力。

葉弘仁這次比賽又投又打，但田家安表示，葉弘仁還是往野手發展競爭力會比較好，這次讓葉弘仁登板投球，也是因為投手戰力不足，葉弘仁也蠻辛苦的。

葉弘仁守備位置是游擊，田家安給他的守備高評價，「國中階段可以跟他比的沒有幾個，相信選訓委員應該會注意到他」，葉弘仁的守備靈活敏捷，可以給球隊很多安定感。

田家安表示，葉弘仁這次守備表現讓球隊少掉了很多分數，這部分做得很到位；葉弘仁此次打擊也有表現，總計21打數敲出9支安打，賽會打擊率4成29。（編輯：管中維）1110619