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大谷翔平昨8打點今13K 神人紀錄再添一筆[影]

2022/6/23 13:56（6/23 14:46 更新）
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大谷翔平21日對堪薩斯皇家締造個人單場新高8分打點，22日再戰皇家時先發8局無失分，並締造個人單場新高13K。（圖取自twitter.com/MLB）
大谷翔平21日對堪薩斯皇家締造個人單場新高8分打點，22日再戰皇家時先發8局無失分，並締造個人單場新高13K。（圖取自twitter.com/MLB）
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，昨對堪薩斯皇家締造個人單場新高8分打點但天使輸球，今天再戰皇家時先發8局無失分賞對方13K，天使5比0贏球。

大谷本季第6勝到手，打擊方面他3打數1安打，被保送與三振各2次。目前他本季投手成績6勝4敗，防禦率2.90，打者成績為打擊率2成65、15轟、45分打點。

天使主場與皇家3連戰，首戰天使2比6輸球，第2戰昨天大谷敲出兩發3分砲，掃進個人單場新高8分打點，但天使最終在延長賽第11局以11比12落敗。

3連戰最後一場大谷登板先發，從昨天超級巨砲切換成賽揚巨頭模式，主投8局只被敲出2支安打，投出1次保送但三振對方13人次，其中皇家隊第5棒指定打擊杜傑爾（Hunter Dozier）3打席全被K最慘，另有4人領2張老K。天使後援投手泰普拉（Ryan Tepera）9局上再K1人，與大谷聯手全場賞皇家14K。

兩隊前4局僵持不下，5局下天使靠高飛犧牲打先馳得點，7下與8下靠連續安打各添2分。

大聯盟官網稱大谷前一天在打擊區締造個人生涯單場新高8分打點，第二天就在投手丘締造個人單場新高13K，並以「如果你覺得他昨晚表現已經很好...」為標題讚大谷沒有最神、只有更神。

曾為體育記者的MLB分析師藍斯（Sarah Langs）推文，說大谷是1920年大聯盟將打點列為官方紀錄以來，在前後兩場比賽各締造8分以上打點、投出10次以上三振的史上第一人。

藍斯說，大聯盟史上過去只有1人達成單場8分以上打點、投出10次以上三振，是1966年的克隆寧格（Tony Cloninger），但他是在球季中乃至生涯各締造一次，大谷這種接連兩天比賽就締造的紀錄堪稱空前。（譯者：陳亦偉）1110623

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