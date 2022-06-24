連珍羚惜敗歐錦賽金牌 烏蘭巴托柔道賽銅牌擦身而過

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（中央社記者龍柏安台北24日電）東京奧運國手、旅日「柔道女王」連珍羚，今天在烏蘭巴托柔道大滿貫賽女子57公斤級銅牌戰，不敵今年歐錦賽金牌得主、以色列女將李威，與銅牌擦身而過。

2022烏蘭巴托柔道大滿貫賽，是2024法國巴黎奧運第1場奧運積分賽，台灣包括東京奧運銀牌得主、世界排名第1的楊勇緯，以及連珍羚與林真豪等奧運國手都有出賽。

連珍羚今天在銅牌戰，碰上近況超夯的以色列女將李威（Timna Nelson-Levy），對方本季參加3場比賽，共拿下1金、2銅，且4月底才剛在歐洲柔道錦標賽封后。

事實上，兩人生涯4度交手，雙方勝負各半，今天開賽雙方勢均力敵，直至比賽結束前最後55秒，對手率先取得半勝優勢，在時間所剩不多的劣勢下，連珍羚沒能追平甚至扭轉戰局，最終以些微之差吞敗。

連珍羚生涯曾在2017年巴庫柔道大滿貫賽拿下生涯首座大滿貫等級金牌，生涯在大滿貫等級賽事累積共拿下14面獎牌，最後一次奪牌是去年5月在烏茲別克的塔什干柔道大滿貫賽，當時她獲得銀牌。

這次烏蘭巴托站，連珍羚在首輪碰上世界排名27的德國女將佛里茲（Caroline Fritze），她靠著寢技壓制對手，順利晉級，8強賽則不敵同是來自德國的女將史塔克（Pauline Starke），落入敗部。

連珍羚在敗部遭遇在日本同會社的隊友芳田司，沒想到對手因前一輪犯規失格，也讓連珍羚直接取得銅牌戰門票。（編輯：張芷瑄）1110624