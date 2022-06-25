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澎湖島帆船週系列賽登場 25艘船馳騁美麗海灣

2022/6/25 13:30（6/25 14:51 更新）
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「2022澎湖島帆船週系列賽」25日在馬公亞果遊艇碼頭登場，鳴笛後，25艘帆船依序出港，升帆在澎湖灣展開競技，精彩刺激。（澎湖縣帆船協會提供）中央社 111年6月25日
「2022澎湖島帆船週系列賽」25日在馬公亞果遊艇碼頭登場，鳴笛後，25艘帆船依序出港，升帆在澎湖灣展開競技，精彩刺激。（澎湖縣帆船協會提供）中央社 111年6月25日
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（中央社澎湖縣25日電）「2022澎湖島帆船週系列賽」今天登場，市值共超過新台幣2億元的25艘帆船，乘風破浪展開競技，馳騁在美麗海灣，精彩刺激。

「2022澎湖島帆船週系列賽」今天在馬公亞果遊艇碼頭登場，由澎湖縣長賴峰偉、中華民國帆船協會理事長陳雙全、觀光局澎湖國家風景區管理處副處長洪志光、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡與澎湖帆船隊協會理事長許國政等人共同鳴笛後，25艘帆船依序出港，升帆在澎湖灣展開競技，精彩刺激。

陳雙全表示，澎湖海域得天獨厚，最適合海上運動，發展帆船運動邁入25年，重型帆船賽今年邁向第10年，透過帆船賽事，除了打開知名度外，更帶動了觀光等產業的興起。

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賴峰偉表示，澎湖海域與風場適合帆船競技運動與賽事，尤其澎湖帆船在國內的全國運動會等賽事成績亮眼，今天的澎湖島帆船賽，期許每艘帆船乘風破浪，馳騁在海洋上，享受逍遙自在，追求最佳成績，讓帆船運動持續成長，讓世界看見澎湖。

2022澎湖島帆船週系列賽，今天由重型帆船率先登場，區分有IRC組、競賽A至C組、博多納OC38.1與多體船組等6組進行，共計有25艘國內外重型帆船、近200名選手，升帆在澎湖灣展開競技。為期2天的澎湖灣繞標和南海虎井嶼繞島賽，隨後將由風浪板接續比賽。（編輯：謝雅竹）1110625

2022澎湖島帆船週系列賽25日由重型帆船率先登場，區分有IRC組、競賽A至C組、博多納OC38.1與多體船組等6組進行，共計25艘國內外重型帆船、近200名選手，升帆在澎湖灣展開競技。（澎湖縣帆船協會提供）中央社 111年6月25日
2022澎湖島帆船週系列賽25日由重型帆船率先登場，區分有IRC組、競賽A至C組、博多納OC38.1與多體船組等6組進行，共計25艘國內外重型帆船、近200名選手，升帆在澎湖灣展開競技。（澎湖縣帆船協會提供）中央社 111年6月25日
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