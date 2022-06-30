周天成不敵普蘭諾伊 大馬羽賽次輪爆冷出局

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球公開賽男單次輪大爆冷門，以15比21、7比21不敵世界排名第21的印度好手普蘭諾伊，在16強提前落馬。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬元）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽，世界排名第4的周天成名列大會男單第4種子。

周天成本季曾在印尼羽球大師賽拿下亞軍，也是今年最佳戰績，不過他在隨後的印尼羽球公開賽16強不敵香港好手李卓耀提前出局，歷經一週調整休養，在馬來西亞重新出發。

首役周天成以直落二輕取加拿大華裔好手楊燦，今天對陣印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），雙方過去共5次交手，前者握有4勝對戰優勢，不過兩人最近一次碰頭，是去年法國公開賽首輪，當時周天成只用兩局就撂倒對手，輕鬆晉級。

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今天兩人交手戰況大不同，周天成開局保有微幅領先優勢，他在7比6領先之際連丟4分，遭對手後來居上，周天成在技術暫停過後，一度追至10比12，無奈追分關鍵期他又連失4分，再被對手拉開差距，先以15比21棄守。

次局雙方展開激烈纏鬥，在4比4平手時，對手連拿4分再次超前，周天成雖將比數追至7比9，接下來陷入亂流，一口氣連失12分，意外以7比21讓出，提前遭到淘汰。（編輯：張雅淨）1110630