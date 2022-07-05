納達爾挺過亂流闖溫網8強 本季大滿貫賽18連勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦4日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾今天克服第3盤的亂流，以直落3盤擊敗荷蘭對手范德贊德舒爾普，挺進溫網8強，本季在大滿貫賽事未嘗敗績，至今拿下18連勝，接下來將面對美國選手佛里茲。

納達爾（Rafael Nadal）今年接連拿下澳洲公開賽法國公開賽冠軍，有機會成為繼1969年的澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）後，首位在同一年度橫掃4大滿貫賽金盃的男單選手。

法新社報導，這次的溫布頓網球錦標賽，納達爾「暖機」較慢，但他現在漸入佳境，力拚生涯第3座溫網冠軍。

今天在中央球場面對大會第21種子范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp），納達爾打來毫不留情，在克服比賽尾聲的不穩後，以6比4、6比2、7比6（8比6）拿下勝利。

大會第2種子納達爾說：「我認為自己一直打得很積極，只有在賽末表現欠佳。」

「就個人而言，能在睽違3年後重返溫網8強，對我來說真的很不可思議，我也覺得非常高興。」

納達爾此役5度攻破對手發球局，最終在第4個賽末點時收下勝利，生涯第8度挺進溫網8強。

生涯拿過22座大滿貫賽冠軍的納達爾下一戰將對上大會第11種子佛里茲（Taylor Fritz） ；澳洲的「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）則將遭遇智利選手賈林（Christian Garin） 。若納達爾和基爾喬斯都順利晉級，兩人將在4強賽正面交鋒。

世界排名第40名的基爾喬斯上一次在大滿貫賽闖進8強是在2015年的澳網。他2014年首度參加溫網，以19歲之齡擊敗納達爾闖進8強，這次也可能是納達爾爭冠路上一大威脅。

佛里茲今年稍早曾在印地安泉（Indian Wells）網賽決賽擊敗納達爾，拿下冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110705