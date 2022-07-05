馬來西亞羽球大師賽 楊博涵、盧敬堯晉級男雙16強

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天馬來西亞大師賽男雙首輪僅花33分鐘，以21比17、 21比10淘汰德國組合佛克與揚森，闖進16強。

馬來西亞大師賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，今天在吉隆坡登場，首日有5組台將輪番上陣，而台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成與「羽球王子」王子維明天才會亮相，「麟洋配」王齊麟、李洋則因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而退賽。

男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、李哲輝與楊博軒都從會內賽出發，「楊肉盧」首輪遭遇到德國組合佛克（Jan Colin Voelker）、揚森（Jones Ralfy Jansen），從開局以8比4領先，到被扳成9比9平手，隨後穩住陣腳，以21比17先下一城。

「楊肉盧」次局未遭遇對手太多抵抗，以21比10勝出，挺進16強，下一戰將跟德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）與賽德（Marvin Seidel），爭奪8強門票。

另一組男雙組合李哲輝與楊博軒首輪先盛後衰，以21比14、15比21、19比21不敵韓國組合金沙朗（Kim Sa Rang）與金基正（Kim Gi Jung），無緣晉級。

另外，台灣女雙組合許雅晴與林琬清、女單好手許玟琪稍早都在資格賽止步，而男雙組合張課琦與柏禮維成功突圍，以21比19、21比16力挫印尼組合，搶下會內賽門票。（編輯：張雅淨）1110705