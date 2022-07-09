MLB明星賽名單揭曉 大谷連兩年榮膺美聯先發DH

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天公布明星賽球迷票選先發野手名單，洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平連續兩年獲選美聯（AL）先發指定打擊（DH）。

去年大谷翔平先在球迷票選搶下DH位置，接著在選手投票和MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）決定的先發投手也搶下1席，投手大谷、打者翔平同時入選。今年大谷翔平能否再次投打同時入選明星賽，10日完整名單公布便見分曉。

大谷隊友、天使外野手「神鱒」楚勞特（Mike Trout）生涯第10度入選明星賽。

天使有大谷和楚勞特兩人入選，紐約洋基、多倫多藍鳥和洛杉磯道奇同樣各有兩名球星在球迷票選中勝出。

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）第二度入選，他將和隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）在美聯明星隊並肩作戰。

藍鳥有一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和捕手柯克（Alejandro Kirk）入選，柯克將是第一次打明星賽。

入選美聯先發野手名單的球星還有休士頓太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）、芝加哥白襪游擊手安德森（Tim Anderson）和波士頓紅襪三壘手德佛斯（Rafael Devers）。

國聯（NL）先發野手名單包括道奇游擊手透納（Trea Turner）、道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）、邁阿密馬林魚二壘手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、芝加哥小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）、聖路易紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、聖地牙哥教士三壘手馬查多（Manny Machado）、指定打擊費城費城人哈波（Bryce Harper）、亞特蘭大勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）和舊金山巨人外野手皮德森（Joc Pederson）。

今年明星賽預定本月19日在洛杉磯道奇體育場（Dodger Stadium）舉行。（譯者：嚴思祺/核稿：張曉雯）1110709