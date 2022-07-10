桃猿上半季封王 陳禹勳百中繼百救援感覺很不同

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中華職棒樂天桃猿隊今天順利拿下上半季冠軍，投手陳禹勳同天完成百中繼、百救援史上第1人難得紀錄，他表示感覺滿不同的，至於這座季冠軍的意義，他認為大家都想贏，順利拿下但隔天又是新的一天。

桃猿隊今天賽前上半季封王魔術數字1（M1），今天在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，力拚上半季封王，兩隊7局打完桃猿3比2領先，陳禹勳8局登板中繼，投1局被敲1支安打、無失分，拿下本季第10次中繼成功、生涯百次中繼成功，成為中職史上百中繼、百救援第1人，球隊終場以10比2拿勝、順利拿下隊史第14座季冠軍。

陳禹勳8局讓林辰勳敲出右外野方向飛球出局、抓到第3個出局數完成投球任務後，右外野手成晉一時忘記，發生把紀念球丟上觀眾席的小插曲，意識到那顆球是重要的紀念球後，也馬上向觀眾討回紀念球。

陳禹勳表示，本來沒有留紀念球的習慣，但朋友想要，8局投完站在投手丘要等紀念球的時候，手還沒舉起來要球，就看到成晉習慣動作把球丟給球迷，還好後來有拿回來。

陳禹勳表示，同一天拿下上半季冠軍、也達成百中繼紀錄感覺很不同，2020年樂天集團接手球隊第1年其實就有機會拿下季冠軍，但最後被中信兄弟拿走，大家每年都很拚、大家都想贏，每場比賽都很重要，但也享受每一天，今天拿下季冠軍，但隔天又是新的一天。

能夠順利拿下上半季冠軍，陳禹勳表示，外界覺得牛棚投手防禦率很低是關鍵，但他認為先發投手也很重要，先發輪值能夠穩定出賽、吃局數、壓低分數，打線也有適時火力支援，才能順利拿下每一場比賽。（編輯：張雅淨）1110710