張育成替補上陣敲安 轉戰光芒首分打點出爐

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）效力美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊的張育成今天替補上陣，擊出帶有1分打點的一壘安打，加盟光芒後首分打點出爐，助球隊以10比5擊敗波士頓紅襪隊，3連敗止步。

張育成昨天在辛辛那提迎戰紅人隊時先發鎮守二壘，全場4打數沒有安打。光芒今天回主場與紅襪展開四連戰，教練團安排菜鳥艾蘭達（Jonathan Aranda）擔任先發第4棒、鎮守二壘，張育成未能連兩場先發出賽。

兩隊5比5僵持到6局下，光芒打者狄亞士（Yandy Diaz）、拉米雷斯（Harold Ramirez）連續敲出帶有打點的安打，助球隊要回領先。光芒8局上換下艾蘭達，由守備穩健的張育成接替。

光芒8局下攻勢再起，狄亞士以高飛犧牲打助球隊再下一城後，拉米雷斯再度敲出帶有打點的安打，隨後靠阿羅薩雷納（Randy Arozarena）安打進占二壘。

張育成接著從紅襪後援投手巴爾德斯（Phillips Valdez）手中敲出穿越游擊防線的強勁滾地安打，送回上季在克里夫蘭守護者前身印地安人隊當過隊友的拉米雷斯。張育成轉戰光芒後首分打點出爐，助球隊將領先差距擴大到5分，上壘後露出燦爛笑容。

張育成賽後在社群媒體推特（Twitter）發文：「感謝大家熱情歡迎，肯定比佛羅里達的天氣還熱。愛你們喔。」

26歲的張育成本季先後遭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），光芒上週從海盜讓渡名單挑走他，張育成職業生涯第2度轉隊，前進佛羅里達州西海岸中部的坦帕灣。

張育成已連3天出賽，累計8個打數敲出3支安打，尚未出現長打。

另一方面，光芒游擊手佛朗哥（Wander Franco）9日打擊時傷到右手腕，經檢查為鉤狀骨斷裂，需要接受手術治療，預計缺陣5至8週。光芒短期內預料由華爾斯（Taylor Walls）鎮守游擊大關，艾蘭達、張育成等球員輪替鎮守二壘，直到主戰二壘手洛威（Brandon Lowe）傷癒歸隊。（編輯：高照芬）1110712