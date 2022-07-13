新加坡公開賽首輪落馬 王子維：反手出球不理想

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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）「羽球王子」王子維今天在新加坡羽球公開賽男單首輪惜敗印尼名將金廷，無緣晉級。王子維賽後受訪表示，速度有打出來，但自己對球不是那麼準，尤其是反手出球不太理想。

屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列的新加坡羽球公開賽今天邁入第二天賽程。男單賽事方面，台灣羽球一哥周天成、王子維接續出賽。

世界排名16的王子維對上世界排名第6的印尼羽球一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。兩人過去共6度交鋒，王子維僅拿2勝。

兩人今天再度交手，雖然王子維開局陷入落後，仍打出競爭力，並在局末追到19比19平，可惜決勝關頭沒能再進一步，連丟2分以19比21讓出。

次局戰況依舊難分難捨，雙方互有領先，在局尾再次戰成15比15，接下來對手連拿3分超前，王子維僅靠著一次直線殺球再添1分，接下來又連丟3分、以16比21吞敗。

對於今天的表現，王子維賽後接受中央社記者訪問表示，基本上速度有打出來，但有很多球的反應沒有那麼及時。

他說，自己對球對得不是那麼準，尤其反手的出球不是很理想，變成有些球打出來的質量不好、有些球太軟，反讓對手很好出手。比較可惜的是，今天有些球有注意到，「但沒有處理好」。

金廷賽後受訪表示，彼此都認識對方，比賽時也專注在每一分、努力執行戰術。他認為，自己獲勝的關鍵在於沒有很多失誤。

金廷下一輪將對上台灣男單好手林俊易。

此外，今天陸續傳出台灣選手退賽的消息，包括因左腿後肌拉傷而決定退出比賽的台灣羽球一姐戴資穎。

台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳及女雙組合胡綾芳、林筱閔也臨時決定退賽；賽事公關表示，退賽原因是「健康因素」。

楊博軒與胡綾芳上週在馬來西亞羽球大師賽4強激戰3局後，最後以1比2惜敗世界第1的中國組合黃雅瓊、鄭思維。（編輯：韋樞）1110713