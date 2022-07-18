楚勞特背部痙攣 無緣參加MLB明星賽

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星楚勞特（Mike Trout）因背部痙攣，將無法參加19日的明星賽，美聯陣容改由西雅圖水手一壘手佛蘭斯（Ty France）遞補。

而明尼蘇達雙城的巴克斯頓（Byron Buxton）則將頂替楚勞特成為先發中外野手。

路透社報導，楚勞特3度榮膺美聯年度最有價值球員，昨天連4度缺賽。天使今天輪空沒賽事。

10次入選明星賽的楚勞特12日因背部問題無法出賽對戰休士頓太空人，原本希望他可以在週末對陣洛杉磯道奇的2場系列賽上場。他昨天賽前揮棒時背部感覺不太妙，開賽前不久而被移出先發名單。

楚勞特表示「明智的做法是不上場。我不希望把情況弄得更糟。」天使最後1比7吞敗。

下個月過31歲生日的楚勞特預料會參與明星賽的各項慶祝活動；明星賽將在洛杉磯道奇球場舉行。

本季楚勞特出賽79場，打擊率2成7，24轟，51分打點。上個球季他因腿傷僅出賽36場，自2016年以來，他也只有一季出賽超過140場。

水手一壘手佛蘭斯今年28歲，出賽79場，打擊率3成05，10轟，18支二壘安打，47分打點。這是他生涯第一次入選明星賽。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110718