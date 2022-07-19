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MLB明星賽洛杉磯舉行 道奇王牌左投柯蕭將先發

2022/7/19 08:33（7/19 09:07 更新）
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MLB明星賽19日將於洛杉磯開打，地主道奇的王牌左投柯蕭將擔任國聯先發投手。（圖取自facebook.com/Dodgers）
MLB明星賽19日將於洛杉磯開打，地主道奇的王牌左投柯蕭將擔任國聯先發投手。（圖取自facebook.com/Dodgers）
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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）MLB明星賽明天將於洛杉磯開打，地主道奇3度奪得賽揚獎的王牌左投柯蕭將擔任國聯先發投手，卯上坦帕灣光芒為美聯先發的左投麥克納漢。

這將是美國職棒大聯盟MLB明星賽歷史上第10次，美國聯盟、國家聯盟明星賽的先發投手都是左投，也是2000年以來的首次。

柯蕭（Clayton Kershaw）拿過3屆象徵投手最高榮譽的賽揚獎，是2014年的年度最有價值球員（MVP），並率道奇在2020年奪下世界大賽冠軍，但他從未在明星賽先發。

34歲的柯蕭生涯15年都效力於道奇，這次明星賽在道奇主場進行，這讓他成為已經舉辦到第92屆的明星賽中，第13位在主場先發的投手，上一次在主場擔任明星賽先發投手的，是2018年華盛頓國民的薛哲（Max Scherzer）。

儘管因為背傷晚了1個月才出賽，柯蕭這個球季表現得虎虎生風，至今共投71.2局，賞給對手75次三振，只送出12個保送，目前戰績7勝2敗，防禦率2.13。

9次入選明星賽的柯蕭說：「過去我也曾獲選參加明星賽，光是參與其中就覺得很棒了，但因為這次是在道奇主場進行，意義又更為不同。能參加就很酷了，但這次對我來說是在家出賽，就又更有意義了。」

25歲的美聯明星賽先發投手麥克納漢（Shane McClanahan），本季至今的防禦率僅1.71，在全MLB排名第1，他成為2010年的普萊斯（David Price）後，首位擔任明星賽先發投手的光芒球員。

MLB「二年級生」麥克納漢本季已投110.2局，共賞給對手147次三振，僅19個保送。

麥克納漢說：「我很榮幸，因為美聯有太多人值得被選為先發投手，就算只是被考慮的其中一人，我都備感榮幸，我真的很期待能上場。」

「如果我跟你說我沒想過站上明星賽的投手丘，來跟全世界最強的球員較量，那我就是在說謊。所以，這個夢想能成真，我真的十分興奮。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110719

坦帕灣光芒的左投麥克納漢（中）為美聯明星賽先發投手。（圖取自facebook.com/Rays）
坦帕灣光芒的左投麥克納漢（中）為美聯明星賽先發投手。（圖取自facebook.com/Rays）
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