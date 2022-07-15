投打身分都進明星賽 大谷翔平婉拒全壘打大賽

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）連兩年都同時以投打身分入選MLB明星賽的大谷翔平，今年婉拒參加全壘打大賽。替補入選明星賽的席格（Corey Seager）重回道奇球場，將會參與18日登場的全壘打大賽。

路透社報導指出，美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥的斯普林格（George Springer）因傷無法參加明星賽，他在美國聯盟明星隊的位置，今天稍早才確定由德州遊騎兵的席格補上。

另外，多家媒體今天報導，獲邀參加全壘打大賽的洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平已婉拒參賽。大谷翔平連兩年同時以打者、投手身分入選明星賽。

大谷翔平去年首次參加全壘打大賽，首輪和華盛頓國民的蘇鐸（Juan Soto）激戰到二度延長後才遭淘汰。

在洛杉磯道奇待了7年後，席格本季簽下10年3.25億美元（約新台幣98.16億元）的大約轉戰遊騎兵，他生涯至今一共轟出125支全壘打，其中59支是在道奇球場擊出。過去在道奇時，席格曾兩度獲選參加明星賽，2016年也曾參加全壘打大賽，當時他在首輪就被淘汰。

席格是這次全壘打大賽的第3種子，要挑戰全壘打大賽3連霸的紐約大都會阿隆索（Pete Alonso）是第2種子，頭號種子則是費城費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）；其他參賽選手還包括第4種子蘇鐸、第5種子克里夫蘭守護者拉米雷斯（Jose Ramirez）、第6種子西雅圖水手羅德里格斯（Julio Rodriguez）、第7種子亞特蘭大勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、第8種子聖路易紅雀普侯斯（Albert Pujols）。

席格本季已出賽84場，有21支全壘打、48分打點的成績，打擊率是2成45。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110715